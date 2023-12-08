Üye Girişi
Haberler

Yıldız futbolcu yok! Galatasaray-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Galantasaray Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu.

ZIYECH YOK

Galatasaray'da yıldız futbolcu Hakim Ziyech, bu mücadelenin kadrosunda yer almadı.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor; Shahrudin, Svensson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, Niang.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Konya su kesintisi listesi! Ramsay Hunt sendromu nedir, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Bursa su kesintisi listesi! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 8 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title