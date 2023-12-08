Yıldız futbolcu yok! Galatasaray-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Galantasaray Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu.

ZIYECH YOK

Galatasaray'da yıldız futbolcu Hakim Ziyech, bu mücadelenin kadrosunda yer almadı.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor; Shahrudin, Svensson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, Niang.