Yıldız futbolcu takıma döndü! İşte Giresunspor-Fenerbahçe maçının 11'leri

Giresunspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu. Valencia ilk 11'e döndü. Giresunspor; Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic. Fenerbahçe; İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. Çotanak Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek.

İLK 11'LER

Giresunspor; Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sergio, Sainz, Bajic.

Fenerbahçe; İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Gustavo Henrique kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE'DE 5 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.