Yıldız Eskrimcilerden İki Madalya

Eskrimde yıldız takımlardan iki madalya

İSTANBUL, - ESKRİMDE Macaristan ve Slovakya'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvaları'nda mücadele eden yıldız kadınlar kılıç takımı gümüş madalya elde ederken; yıldız kadınlar flöre takımı 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Macaristan Budapeşte'de 11-13 Ekim'de düzenlenen Yıldızlar U17 Kılıç Circuit Turnuvası'nda dün 'Duru Ayşe Özgönül, Ece Öztürk, İrem Güner ve Irmak Şenoğlu'dan kurulu yıldız kadınlar kılıç takımı gümüş madalya kazandı.

Budapeşte'deki mücadelesinde dün; Romanya-4, Türkiye-2, İtalya-4 ve Macaristan'ı yenerek finale yükselen takımımız, finalde ABD-2 takımına 45-33 yenilerek kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Slovakya Samorin'de ise aynı tarihlerde düzenlenen Yıldızlar U17 Flöre Circuit Turnuvası'nda bugün takım müsabakalarında mücadele eden 'Alara Atmaca, Damla Erolcay, Elvin Gülışık ve Ada Küfeciler'den kurulu yıldız kadın flöre takımımız 3'üncülük maçında karşılaştığı Ukrayna'yı 45-32 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada dün Romanya-4, Polonya-3 ve Letonya'yı yenerek yarı finale yükselen takımımız; bu turda Polonya'ya 45-36 yenilerek final şansını kaçırdı ve üçüncülük maçı için Ukrayna ile eşleşti. Takımımız bronz madalya mücadelesini 45-32'lik üstünlükle tamamlayarak kürsünün üçüncü basamağına yerleşti.