Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Türkiye Boks Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda, 57 ilden 15-16 yaş grubunda 508 erkek ve 340 kadın sporcu mücadele etti. Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.