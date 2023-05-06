Yıldız Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Yıldız Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası müsabakaları tamamlandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 4 Eylül Spor Vadisi'nde yer alan Taha Akgül Spor Salonu ve Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda düzenlenen ve 6 gün süren müsabakalara, 10 ilden 16 takımda 400 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda Bursa Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü birinci, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Spor Kulübü ikinci, Beşiktaş Yurtbay Seramik Spor Kulübü üçüncü, Sivas Gençlik Spor Kulübü dördüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.