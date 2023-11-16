Yıldız Dağı Kayak Merkezine Mevsimin İlk Karı Düştü
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Sivas'ın en genç ve ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü. Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezine yağan kar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü
Sivas'ın en genç ve ekonomik kaya merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin il karı düştü
SİVAS - Sivas'ın en genç ve ekonomik kaya merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin il karı düştü.
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kaya Merkezine mevsimin ilk karı düştü. Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezine yağan kar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.