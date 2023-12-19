Yıldız basketbolda birinci belli oldu
DÜZCE(İHA) –Okul Spor yarışmaları yıldız erkek basketbol müsabakalarının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu oldu.
DÜZCE(İHA) –Okul Spor yarışmaları yıldız erkek basketbol müsabakalarının şampiyonu 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu oldu.
Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan okul sporları yıldız erkek basketbol müsabakaları çekişmeli geçti. Müsabakalar sonunda 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci, TED Düzce Koleji üçüncü ve Öztermiyeci Ortaokulu dördüncü oldu.
Dereceye giren okullara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE