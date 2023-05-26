Yıldırımlı sporcular tarih yazdı

Yıldırım Belediyesi sporcuları Polanya'nın Wroclav Şehrinde düzenlenen 36. Avrupa Kyokushin Karate Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza etti. 70 Kilogram erkeklerde altın madalya kazanan İsmet Durmuş, aynı zamanda Kyokushin Karate Avrupa şampiyonları büyükler kategorisinde Türkiye'nin ilk şampiyonu unvanını da kazandı.