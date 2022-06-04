Yıldırım spora doyacak - Haberler

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Yıldırım spora doyacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yıldırım spora doyacak

Gençlerin gelişimi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması için önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyespor'un, Yaz Spor Okulu kayıtları 13 Haziran'da başlıyor.

Gençlerin gelişimi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması için önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediye spor'un, Yaz Spor Okulu kayıtları 13 Haziran'da başlıyor.

Amatör takım ve bireysel spor branşlarına önem gösteren Yıldırım Belediyespor, ilçede mümkün olduğunca fazla çocuk ve gence spor yaptırmak, hem altyapısına hem de Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmak için düzenlediği yaz spor okulları 20 Haziran'da başlıyor. 4 dönem gerçekleşecek yaz spor okullarında çocuklara ve gençlere 16 branşta temel spor eğitimleri verilecek. Çocuklar, ilçenin farklı noktalarındaki spor tesislerinde yüzme, basketbol, voleybol, futbol, cimnastik, satranç, kick boks, mini cimnastik, tekvando, karate, güreş, tenis, boks, badminton ve masa tenisi branşlarını usta eğiticilerden öğrenme fırsatı bulacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hedeflerinin 4 dönemde 30 bin gence spor yaptırmak olduğunu söyledi. Yıldırım Belediyespor'un spor okulları sayesinde iyi bir altyapı oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, bunun meyvelerini de kupa ve madalyalarla almaya başladıklarını belirtti. Gençlerin spor yapmasının kendileri için en güzel madalya olduğuna işaret eden Yılmaz. "Biz, gençlerimizin fırsat verildiğinde önemli başarılara imza atacağını biliyoruz. Yıldırım Belediyespor bünyesinde spor yapan gençlerimiz ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atıyorlar, ilçemize, kentimize ve ülkemize önemli kupalar, madalyalar kazandırıyorlar" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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