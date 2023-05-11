Yıldırım'da minik jimnastikçileri nefes kesti

Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen Okullar Arası Artistik ve Aerobik Cimnastik İl Birinciliği müsabakalarında 463 sporcu yarıştı.

Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Okullar Arası Artistik ve Aerobik Cimnastik İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Minikler, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde düzenlenen müsabakalara 45 okuldan 463 sporcu katıldı. Spor Şehri Yıldırım olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, özellikle gençlerin ve çocukların gelişimi için sporun önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için en az bir dalda spor yapmaları gerektiğine inanıyor ve buna katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Görev süremiz boyunca, 19 farklı branşta bin 102'si özel çocuğumuz olmak üzere 129 bin 394 çocuk ve gencimizi spor ile buluşturduk. Yine bu süreçte kadın spor merkezlerimizde 44 bin 864 kadına hizmet verdik. Bu vesileyle, Okullar Arası Artistik ve Aerobik Cimnastik İl Birinciliği müsabakalarına katılan tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi. - BURSA