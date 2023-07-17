Yıldırım Belediyesi 187 bin 500 kişiye spor yapma imkanı sağladı

Yıldırım Belediyesi, 2019-2023 döneminde 187 bin 500 kişiye spor yapma imkanı sağladı. Belediye, 10 farklı tesiste 16 farklı spor dalında çocuklara eğitim veriyor. Yaz okullarının birinci döneminde 13 bin 234 sporcuya eğitim veriliyor.

Yıldırım Belediyesi, 2019-2023 döneminde 187 bin 500 kişiye spor yapma imkanı sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10 farklı tesiste badminton, basketbol, boks, futbol, jimnastik, karate, masa tenisi, satranç, tenis, yüzme, voleybol, taekwondo ve geleneksel okçuluk gibi 16 farklı spor dalında çocuklara eğitim veriliyor.

Yaz tatili boyunca 4 dönem olarak devam edecek olan yaz okullarının birinci döneminde 13 bin 234 sporcuya eğitim veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların ve gençlerin ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlamak için projeler geliştirdiklerini aktardı.

Çocukların en az bir spor dalıyla ilgilenmesini sağlamak için spor okulları, yarışmalar, etkinlikler düzenlediklerini belirten Yılmaz, "Göreve geldiğimizden bugüne 20 farklı branşta 143 bin 274 çocuk, 44 bin 226 kadın olmak üzere 187 bin 500 kişiyi sporla buluşturduk." ifadelerini kullandı.