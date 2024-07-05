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Yiğithan Eroğlu, Yunanistan'da bronz madalya kazandı

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Milli formayı giyebilmek için katıldığı seçmelerde kolu kırılan Yiğithan Eroğlu, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Eroğlu, küçük yaşta elde ettiği başarılarla gelecek vaat ediyor.

Milli formayı giyebilmek için katıldığı seçmelerde kolu kırılan Yiğithan Eroğlu, azminin karşılığını Yunanistan'da 15-23 Haziran'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalyayla aldı.

Henüz 9 yaşındayken halterci olan babası, amcası ve kuzeninin yönlendirmesiyle bu spora başlayan Eroğlu, küçük yaşta önemli başarılar elde etti.

Konya ve Aydın'da 2022'de düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda aldığı şampiyonluklarla halterde gelecek vaat eden Eroğlu, katıldığı ilk uluslararası müsabakada da bronz madalya alarak ailesi ve antrenörlerini gururlandırdı.

Rakiplerine yetişmek için sıkı çalıştı

Başarılarına yenilerini eklemek için aralıksız çalışan 14 yaşındaki Eroğlu, AA muhabirine, hedeflerini her zaman yüksek tuttuğunu söyledi.

Bu zorlu süreçte bazı talihsizlikler yaşadığını aktaran Eroğlu, "Sivas'ta 2023'te milli takım seçmeleri için düzenlenen Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 100 kilo kaldırırken kolum kırıldı. Yaklaşık 5 ay halterden uzak kaldım. Bu süreçte rakiplerimden de geri kaldım." dedi.

Eroğlu, iyileştikten sonra Yunanistan'daki şampiyonayı kaçırmamak için hemen antrenmanlara başladığını, çok sıkı çalıştığını dile getirdi.

"Rakiplerim güçlü olabilir ama ben de çok güçlüyüm"

Bu süreçte eski gücüne kavuştuğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl Ankara'daki milli takım seçmelerinde kendi branşımda birinci oldum ve milli takıma girmeye hak kazandım. Ardından Gaziantep'te zorlu 3 aylık bir kamp sürecine katıldım. Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 115, silkmede 132 kilo kaldırarak bronz madalya aldım. Ailemi ve milletimizi gururlandırdığım için mutluyum. Daha gencim, ilerleyen dönemde hedefim olimpiyatlarda madalya alabilmek. Ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacım var. Rakiplerim güçlü olabilir ama ben de çok güçlüyüm."

Eroğlu, ailesinin her zaman yanında olduğunu, spor hayatını yıllarca sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

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