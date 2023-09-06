Yiğit Gülmezoğlu: Slovenya maçını kazanıp turu geçeceğiz

Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile yapacakları maç öncesinde güven dolu açıklamalarda bulundu. Gülmezoğlu, iyi bir voleybol oynayacaklarını ve turu geçen taraf olacaklarını belirtti.

Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile 9 Eylül'de yapacakları maça ilişkin, "Slovenya'ya karşı iyi bir voleybol oynayıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve turu geçen taraf biz olacağız." dedi.

Milli smaçör Yiğit Gülmezoğlu, karşılaşma öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyonun son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Slovenya maçı için bugün Bulgaristan'a geldik. Grupta kazanabileceğimiz üç maçı kaybederek geldiğimiz için içimiz biraz buruk ama aynı zamanda sonlara doğru gösterdiğimiz yükselen ivmemize güveniyoruz. Slovenya'ya karşı iyi bir voleybol oynayıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve turu geçen taraf biz olacağız."