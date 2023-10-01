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Yığılcaspor'da olağan genel kurul gerçekleştirildi

Düzce Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Yığılcaspor'da olağan genel kurul gerçekleştirildi. Yığılca Belediyesi Şehir Parkı'nda düzenlenen genel kurulun açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Genel kurul tutanaklarının imzalanmasının ardından başkanlık divanına üyeler tarafından yetki verildi. Tek liste ile gidilen seçimde Yığılcaspor Başkanı Uğurcan Çamlı, yeniden başkanlığa seçildi.