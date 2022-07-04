Yiğidolar, yeni sezona tam gaz hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Spor
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DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Kampın sürdüğü otelin sahasında saat 11.00'de ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü. Ardından çabukluk çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sivas temsilcisi akşam, günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı / Spor