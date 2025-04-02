Yiğido Leylek, Sivasspor Tesisleri'nde Geleneksel Ziyaretini Gerçekleştirdi
Sivasspor Kulübü tarafından 'Yiğido' adı verilen leylek, her yıl baharın başlangıcında Sivasspor Tesisleri'ni ziyaret etmeye devam ediyor. Bu yıl da Nisan ayının ilk haftasında tesislere uğrayan leylek, antrenman sahasında kısa bir mola verdikten sonra göç yolculuğuna devam etti.
- 'Yiğido Leylek' yine Sivasspor Tesisleri'nde
SİVAS - Her yıl baharın habercisi olarak Sivas semalarından geçen ve Sivasspor Kulübü tarafından "Yiğido" adı verilen leylek, bu yıl da geleneği bozmadı.
Nisan ayının ilk haftasında Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne uğrayan Yiğido Leylek, kısa bir mola vererek antrenman sahasına kondu. Teknik ekip ve futbolcuların ilgisini çeken leylek, ardından göç yolculuğuna kaldığı yerden devam etti. Yiğido'nun her yıl yaptığı bu ziyaret, bir gelenek haline geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor