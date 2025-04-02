Yiğido Leylek Baharın Habercisi Olarak Sivas'ta

Her yıl baharın habercisi olarak Sivas semalarından geçen ve Sivasspor Kulübü tarafından "Yiğido" adı verilen leylek, bu yıl da geleneği bozmadı.

Nisan ayının ilk haftasında Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne uğrayan Yiğido Leylek, kısa bir mola vererek antrenman sahasına kondu. Teknik ekip ve futbolcuların ilgisini çeken leylek, ardından göç yolculuğuna kaldığı yerden devam etti. Yiğido'nun her yıl yaptığı bu ziyaret, bir gelenek haline geldi. - SİVAS