'Yiğido Kızlar'dan Sivasspor'a destek

Sivasspor'un kadın futbol takımı, Sivasspor ile Altay arasında oynanan müsabakayı tribünden takip ederek kırmızı-beyazlılara destek oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Altay ile sahasında karşılaşan Sivasspor, Kayode ve Mustapha Yatabare'nin attığı gollerle maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynana maçı yaklaşık 4 bin taraftar izledi. Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Sivasspor Kadın Futbol Takımı da stadyumdaki yerini alarak kırmızı-beyazlıları destekledi. Maç boyunca takıma tezahüratlarda bulunan futbolcular, taraftarlar tarafından da alkış topladı. - SİVAS