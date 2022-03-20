'Yiğido Kızlar'dan Sivasspor'a destek - Haberler

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'Yiğido Kızlar'dan Sivasspor'a destek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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'Yiğido Kızlar'dan Sivasspor'a destek

Sivasspor'un kadın futbol takımı, Sivasspor ile Altay arasında oynanan müsabakayı tribünden takip ederek kırmızı-beyazlılara destek oldu.

Sivasspor'un kadın futbol takımı, Sivasspor ile Altay arasında oynanan müsabakayı tribünden takip ederek kırmızı-beyazlılara destek oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Altay ile sahasında karşılaşan Sivasspor, Kayode ve Mustapha Yatabare'nin attığı gollerle maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynana maçı yaklaşık 4 bin taraftar izledi. Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Sivasspor Kadın Futbol Takımı da stadyumdaki yerini alarak kırmızı-beyazlıları destekledi. Maç boyunca takıma tezahüratlarda bulunan futbolcular, taraftarlar tarafından da alkış topladı. - SİVAS

'Yiğido Kızlar'dan Sivasspor'a destek

'Yiğido Kızlar'dan Sivasspor'a destek

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Futbol, Altay, Spor, Haberler

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