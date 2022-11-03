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Yiğido, Çekya'da sahne alıyor! Slavia Prag-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Haberleri

Yiğido, Çekya'da sahne alıyor! Slavia Prag-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Konferans Ligi G Grubu 6. maçında Sivasspor, Slavia Prag'a konuk oluyor. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Slavia Prag ile Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu 6. maçında Eden Arena'da karşı karşıya geliyor. Son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor'un 10 puanı, Slavia Prag ve CFR Cluj'ün 7'şer, Ballkani'nin ise 4 puanı bulunuyor.

EKSİKLER

Sivasspor'un tek eksiği Leke James. Slavia Prag'da ise Usori kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Slavia Prag: Kolar, Masopust, Ousou, Kacharaba, Jurasek, Tiehi, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Goutas, Appindangoye, Ziya, Hakan, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Gradel, Angielski

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