Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi Şampiyonu Belli Oldu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi şampiyonu, Aksaray Kadir Üçyıldız Huzurevi takımı oldu. Takım kaptanı Mehmet Böge, "6 yıldır bu sporu takım olarak yapıyoruz. Hep 3'üncü, 5'inci olurken Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çok büyük anlamı bir zamanda şampiyonluğa ulaşmanın sevincinin yaşıyoruz" dedi.

Bakanlığa bağlı 54 ildeki huzurevlerinde kalan vatandaşların yer aldığı 114 takımın mücadelesi sonrası finalde Osmaniye Özden Huzurevi ile Aksaray Kadir Üçyıldız Huzurevi karşılaştı. Müsabakada, rakibini 12-7 yenen Aksaray Kadir Üçyıldız şampiyon oldu. Şampiyon takım, 2021 Finalleri'nde Türkiye 3'üncüsü, 2022 yılında ise Türkiye 5'incisi olmuştu.

MEHMET BÖGE: EN GÜZEL SENEMİZ BU YIL OLDU

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şampiyon oldukları için mutlu olduklarını ifade eden takım kaptanı Mehmet Bölge, "Bu sporu 6 yıldır takım halinde yapıyoruz. Hep 3'üncü, 5'inci olurken Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çok büyük anlamı olan bir zamanda şampiyonluğa ulaşmanın sevincinin yaşıyoruz. Bizim Bocce sahamız 6 yıl önce içerde alt kattaydı. 2 yıl orada oynadıktan sonra müdürlerimiz burayı yaptırdı. Bizim de burada serüvenlerimiz oldu. Biz de takım olarak güzelleşmeye başladık. Her yıl yeni arkadaşlar kattık. En güzel senemiz ise bu yıl oldu. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında şampiyonluğu kazanınca hayatımızın ikinci baharında çok mutlu olduk. Arkadaşlarımız ve hocamız final maçına gelene kadar bizleri çok motive etti. Finallere 5 takım çıkacaktı. Biz de finallere tek mağlubiyetle çıkmayı başardık. Finallere ise Antalya'ya gittik. Finallerde kuraları her yıl hocalar çekiyordu. Bu yıl takım kaptanları çekti. Ben Tokat ile Sivas'ı çektim. Tokat'ı 12-5 Sivas'ı ise 12-6 skorla iki takımı da yendik" diye konuştu.

"FAVORİ TAKIMI YENEREK ŞAMPİYON OLDUK"

Bu şampiyonluğu devam ettirmek istediklerini söyleyen Böge, "Elemelerde ise Manisa Turgutlu çıktı. Manisa maçında takım olarak biraz zorlandık ve maça iyi başlayamadık. Sonrasında maçı 12-7 kazandık. Daha sonra ise Isparta'yı 12-2 yendik. Erzincan'ı 12-1 yenerek adımızı finale yazdırdık. Finalde ise son 3 yılın şampiyonu Osmaniye favoriydi. Biz son maça geldiğimiz için artık rakip bizim için önemli değildi. Maça çok rahat başladık. İl Müdürümüz İsrafil Aktürk'ün gelmesi bize ciddi moral verdi. Tüm takımlar biz güzel oynayınca bizi desteklediler ve şampiyon olduk. Bu şampiyonluğu devam ettirmek istiyoruz. 1 yıl ile olmaz. Takım arkadaşlarımın hepsine güveniyorum. Şampiyon olunca takım olarak duygulandık. Bize herkes gelip sarıldı" ifadelerini kullandı.

FOTOĞARFLI