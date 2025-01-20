Yeşim Spor U14 Basketbol Takımı Namağlup Şampiyon Oldu

Yeşim Spor U14 Basketbol Takımı, Bursa U14 Erkekler Ligi'nde namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı

Yeşim Spor Basketbol Takımı, Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Bursa U14 Erkekler Ligi finalinde, MG Tofaş Spor Kulübü'nü 76-74 yenerek namağlup şampiyon olurken MG Tofaş Spor Kulübü ikinci, Bursaspor ise üçüncü sırada yer aldı. Grup ve play offlarda tüm maçlarını kazanarak zaferini ilan eden Yeşim Spor, Bursa şampiyonu olarak Nisan ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti.

Yeşim Spor Kulüp Direktörü ve Basketbol Baş Antrenörü Cem Çağal, bu şampiyonluğun Yeşim Spor'un altyapıya verdiği önemin ve uzun vadeli yatırımın bir göstergesi olduğunu belirterek" Öncelikle dereceye giren tüm takımları, antrenörlerini ve basketbola değer katan ailelerini tebrik ediyorum. Çok çekişmeli ve kaliteli bir final serisi yaşadık. Uzun yıllardır altyapı maçlarında böylesine büyük bir seyirci yoğunluğu görülmemişti. Yeşim Spor olarak altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularla Türk basketboluna değer katmaya devam ediyoruz. Şimdi gözümüz Türkiye Şampiyonası'nda! Bu büyük mücadelede de en iyisini yapmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Yeşim Spor, genç yetenekleriyle basketbolun geleceğine yön vermeye devam ediyor. - BURSA