Yeşilyurt'ta Gençlik Haftası Koşusu Düzenlendi

Yeşilyurt ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında koşu düzenlendi. 110 öğrencinin katıldığı koşuda dereceye girenler ödüllendirildi. Programa Belediye Başkanı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yeşilyurt ilçesinde Gençlik Haftası koşusu yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle düzenlenen Yeşilyurt Koşusu, Atatürk Bulvarı'ndan başlayıp Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda sona erdi.

Koşunun ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmaya 110 öğrenci katıldı.

Kaymakam Vekili Murathan Cebeci, öğrencileri tebrik etti.

Programa, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Turan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.