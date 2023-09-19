Yeşilspor, Süper U-18 Ligi'nden çekildi

Kayseri Süper U-18 Ligi'nde mücadele eden Yeşilspor, lige devam etmeme kararı aldı ve Futbol İl Temsilciliği'ne dilekçe ile bildirdi.

Kayseri Süper U-18 Ligi'nde fikstür çekimine katılan Yeşilspor, lige devam etmeyeceğini verdiği dilekçe ile Futbol İl Temsilciliği'ne bildirdi.

Geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyerek, Süper U-18 Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Yeşilspor, ligde umduğunu bulamadı. Geçtiğimiz hafta başlayan ligde ilk hafta maçını Erkiletspor ile oynaması gereken Yeşilspor bu maça çıkmadı. Hükmen mağlup ilan edilen ekip, bu maçın ardından ligden çekilme kararı aldı. Futbol İl Temsilciliği'ne ligden çekildiğini bildiren dilekçeyi sunan Yeşilspor, ligin ikinci haftasında maça çıkmayacak.

Lig'de bundan sonraki haftalarda fikstür gereği Yeşilspor ile karşılaşacak takımlar hükmen galip sayılacak. - KAYSERİ