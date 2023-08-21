Yeşilay Tavşanlı İlçe Temsilciliği, Tavşanlı Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gençlere yönelik çadır kampı düzenlendi. Kamp, Yeşilay'ın gençlere farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklerden biri oldu.

Yeşilaycılar Tavşanlı'da çadır kampında buluştu

KÜTAHYA - Yeşilaycılar, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki çadır kampında buluştu

Yeşilay Tavşanlı İlçe Temsilciliği, organizesi ile Tavşanlı Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile gençlere yönelik kamp tamamlandı.

Organizasyonda büyük katkısı bulunan Yeşilay ilçe temsilcisi Celalettin Altay, başarılı bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Atalay, "Kütahya Şubesi olarak başladığımız bu görevde Başkanımız Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın desteği ile bu kampı gerçekleştirdik. İyiki de düzenlemişiz. Gençlerimizin nasıl bir ortama alışık olmak istediklerini görmüş olduk. Tavşanlı'da Yeşilay ile ilgili çalışmalarımıza start vermiş olduk" diye konuştu.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Fulya Topçuoğlu Ünal, "Yeşilay Kütahya Şubesi olarak 4. Geleneksel kampımızı bu sefer Tavşanlı'da yapıyoruz. Temsilcilerimizle birlikte gençlerimize farkındalık oluşturmak için yaptığımız kampımız gençlerimizin mübtelasından uzak kalmaları için önemli bir etkinlik oldu. Etkinliğimizde, 40'a yakın gencimiz var. Yine 20'ye yakın yetişkin üyemiz var. Yeşilay'a neden üye olunur, Yeşilay ne ile savaşır? bunu gençlerimize kazandırıp hem de eğlenceli vakit geçirmelerini sağladık" dedi.

Bu arada kampa katılan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Başkan Yardımcıları Furkan Dinçer ve Naci Eraslan'a Yeşilay Yeleği ve Yeşilay havlusu hediye edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.