Yeşilay Gönüllüleri 500 Kilometre Pedal Çevirerek Bağımlılıkla Mücadeleye Dikkat Çekti

Yeşilay gönüllüleri bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 500 kilometre pedal çevirdi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Edirne Yeşilay Bisiklet Topluluğu (YEŞİLBİS) üyeleri 9 gün, 8 gece süren Kuzey Makedonya bisiklet turunu tamamladı.

Başkent Üsküp'ten pedal çevirmeye başlayan gönüllüler Kalkandelen, Gostivar, Kırçova, Ohri, Manastır, Pirlebe ve Köprülü'den geçerek başlangıç noktasına kadar 500 kilometre yol katetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, bisiklet grubunun bağımlılıklarla mücadelede aktif rol üstlendiğini belirtti.

Bu kapsamda etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bağımlılıklarla mücadele çalışmaları kapsamında önleyici hizmet modellerini aktif şekilde sahaya yansıtmakta ve gerçekleştirmekteyiz. Tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığından uzak kalınması için spora önem veriyoruz.

Bisiklet topluluğumuzun da oluşturulma amacı budur. Düzenlediğimiz turlarda katılımcılarımızı tüm bağımlılıklardan uzak tutarak hem yeni yerler keşfediyoruz, hem de sağlıklı yaşama ve spora teşvik ediyoruz."