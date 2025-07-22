Yeşilay ERVA Spor Kulübü Sporcuları Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

Yeşilay ERVA Spor Kulübü Sporcuları Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti
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Sivas'ta düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda üstün başarı gösteren Yeşilay ERVA Spor Kulübü sporcuları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Sivas'ta 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan başarılarla dönen Yeşilay ERVA Spor Kulübü sporcuları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Sivas'ta yapılan Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Zehra Kahraman birinci, Azra Öztürk ikinci, Tülaynaz Koç ise Türkiye üçüncüsü oldu. Minik Erkekler Serbest Stilde Emirhan Kahraman Türkiye ikincisi olurken, Grekoromen stilde ise Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Ayrıca Yeşilay ERVA Kız Güreş Takımı takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Ziyaret sonrası Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve Antrenörleri Muharrem Çelik ve Kasım Çelik'i tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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