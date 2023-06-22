Yeşilay Bisiklet Topluluğu Batı Trakya'ya Bisiklet Turu Düzenliyor

Edirne Yeşilay Bisiklet Topluluğu sporcuları, Batı Trakya'ya düzenlediği 'Serhat'tan Evlad-ı Fatiha'na' bisiklet turuna başladı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Marmara Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 13 bisikletli, 3 gün boyunca 310 kilometre pedal çevirecek. Grup, Selimiye Meydanı'ndan tura başlayarak Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçecek ve Dedeağaç'ta mola verecek. Dedeağaç'tan Gümülcine'ye geçecek sporcular, burada başkonsolosluk, belediye ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri gerçekleştirecek. Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarını Batı Trakyalı soydaşlara anlatacak grup, İpsala Sınır Kapısı'nda yurda dönüş yapacak.