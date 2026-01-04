Yeşilay, İstanbul'da 2026 yılı bisiklet turları yol haritasını açıkladı

Yeşilay Bisiklet Turları 2026 yılı planlamaları kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren bisiklet kulüpleri ve topluluklarının başkanları ile Yeşilay Genel Merkezi'nde bir araya gelindi.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ile federasyon yetkililerinin yanı sıra iki paralimpik bisiklet sporcusu da özel olarak katılım sağladı.

Toplantıda Yeşilay Bisiklet Turlarının 2026 yılına yönelik hedefleri, organizasyon yapısı ve iş birliği süreçleri ele alındı. Bu kapsamda her ayın birinci pazar günü Yeşilay Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, her ayın üçüncü pazar günü ise Yeşilay Caddebostan Bisiklet Turu olmak üzere 2026 yılı içerisinde toplam 22 bisiklet turunun planlandığı belirtilerek, tur takvimi katılımcılarla paylaşıldı.

Yeşilay Bisiklet Turlarının katılımcı sayılarının artırılması, bisiklet kültürünün toplum genelinde yaygınlaştırılması, sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam tarzının teşvik edilmesi ile kulüpler arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Yeşilay, bisiklet kulüpleri ve Türkiye Bisiklet Federasyonu arasındaki koordinasyonun artırılarak sürdürülmesi konusunda iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, Türk bisikletinin gelişimine ve bisiklet sporuna sunduğu katkılar dolayısıyla Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak'a günün anısına hediye takdim etti.