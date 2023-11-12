Yeşil Vartospor, lider Mazıdağı Fosfatspor'a evinde yenildi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta mücadele eden Yeşil Vartospor, evinde konuk ettiği lider Mazıdağı Fosfatspor'a 4-0 yenildi.

Yeşil Vartospor, ligin 5. haftasında lider Mazıdağı Fosfatspor'u evinde konuk etti. Varto İlçe Şehir Stadı'nda saat 13.00'da başlayan müsabakayı Muş Valisi Avni Çakır da izledi. Maç boyunca oyunun hakimiyetini elinde bulunduran konuk ekip Mazıdağı Fosfatspor, müsabakayı 4-0 kazandı. Mazıdağı Fosfatspor bu galibiyetle bir maç eksiği ile liderliğini korurken, Yeşil Vartospor ise 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle liginin sonunda yer alıyor. - MUŞ