Yeşil sahada yeni yetenekler belirlendi

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, futbol branşında gerçekleştirdiği yetenek taramalarıyla geleceğin futbol yıldızlarını keşfetme yolunda önemli bir adım daha attı. Rekor katılımla gerçekleşen ve branşa özgü testlerden geçen genç yetenekler, geleceğin yıldız futbolcusu olmak için ter döktü.

Yeni sezonda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü altyapısında faaliyet gösterecek takımların kadroları için, yeni yıldızlar belirlendi. Genç kramponların dijital ortamda başvuru yaptığı ve 4-6 Eylül 2023 tarihleri arasında Gazikent Stadyumu'nda gerçekleştirilen yetenek taramaları sonucunda, 1.etap çalışmaları için vize alan isimler vakit kaybetmeden top başı yapacaklar. Genç futbolcuların çift kale maçlarda sergiledikleri etkileyici performans dikkat çekerken, kulübün teknik ekibi, genç oyuncuların oynadıkları mevkilere göre titiz bir değerlendirme yaptı.

"Altyapıdaki potansiyeli değerlendirdik"

Yetenek taramalarını, Gaziantep'in futbol altyapısındaki potansiyelini ortaya çıkartmak ve genç yeteneklere Futbol Akademileri'nin kapılarını açmak amacıyla düzenlendiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Futbol Branşı Direktörü Taner Özaykut, gerçekleştirilen testlerin ardından yaptığı değerlendirmede, "Şehitkamil Belediyemiz ve yeşil-siyahlı kulübümüz, işin mutfağı olan alt yapı faaliyetleri adına özelde futbolun ve sporun merkezi durumunda. Genç yeteneklerin keşfi ve gelişimi, kulüp olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu taramalarla birlikte, gelecekte kulübümüzü gururla temsil edecek yeni nesil futbolcuları, altyapılarımıza kazandırma konusunda önemli bir çalışmaya daha imza attık. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun bizlere vermiş olduğu direktifler çerçevesinde, genç futbolcuların çok yönlü gelişmelerine destek olmaya devam edecek. Bu taramalar, Gaziantep futboluna katkı sağlama vizyonunu sürdüren oluşumun önemli bir adımıdır. Gaziantep'te futbol altyapısındaki zengin potansiyeli bir kez daha değerlendirme fırsatı elde ettik. Bu sayede futbol tutkunu gençlerimize, Futbol Akademilerimizin kapılarını açtık. Şimdi güçlü bir ekip çalışmasıyla onları geleceğe hazırlayacağız. Yetenek taramalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP