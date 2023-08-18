Yeşil sahada duygular harmanlandı

Şehitkamil Belediyesi, yeşil sahada düzenlendiği organizasyonlarla, unutulmaz anları ve farklı duyguları bir araya getirmeye devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi, yeşil sahada düzenlendiği organizasyonlarla, unutulmaz anları ve farklı duyguları bir araya getirmeye devam ediyor. 400'ü aşkın futbolcunun katıldığı U15 Yaz Futbol Şenliği Ödül töreni, sporun birleştirici ruhunu gözler önüne serdi.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciği iş birliğiyle organize edilen U15 Yaz Futbol Şenliği, 25 farklı kulüpten 450 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonun M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksinde gerçekleştirilen ödül töreninde katılımcılar birçok farklı duyguyu birlikte yaşadı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden sporcular ve teknik adamlar ile Türk futbolunda iz bırakan spor insanlarının isimlerinin verildiği kupaları, genç yetenekler büyük bir gururla kaldırdı.

Yeşil sahada düzenlenen ve büyük bir vefa örneğinin gösterildiği ödül törenine, Eski Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Abdülkadir Gözegir, Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu ile çok sayıda kulüp yöneticisi, teknik adam ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden sporcular ve teknik adamların yakınları katıldı.

"Gaziantep'te futbol adına çok büyük işler yapıldı"

U15 Yaz Futbol Şenliği Ödül Töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep futboluna emeği geçen hocaların sayesinde yeşil sahada çok büyük işler yapıldığını ifade etti.

Fadıloğlu, "Sözlerime yakın zamanda kaybettiğimiz kıymetli hocamız Sakıp Özberk'i anarak başlamak istiyorum. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Burada Gaziantep futboluna emeği geçen hocalarımızı bir arada görünce açıkçası çocukluğum aklıma geldi. Hocalarımızın sayesinde Gaziantep'te futbol adına çok büyük işler yapıldı. Hocalarımızın nezdinde Gaziantep'te gençlerimize, sporcularımıza emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün yeşil sahada 25 farklı kulüpten 400 aşkın sporcumuzu ağırlıyoruz. Onlar turnuva dönemi boyunca büyük bir vefa örneği gösterdiler. Genç yeteneklerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kurumlar arası iş birliğiyle spor etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyoruz. Deprem afeti nedeniyle oynanmayan liglerin telafisini yaz döneminde yapıyor ve sporcularımızın sahaya dönüş süreçlerini hızlandırıyoruz. Birçok açıdan büyük faydaları olan bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği herkese bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Büyük destekle alt yapıda anlamlı projelere ev sahipliği yapıyoruz"

Şehitkamil Belediyesi'nin kendilerine verdiği büyük destekle anlamlı projelere ev sahipliği yaptıklarını belirten, ASKF Başkanı Abdülkadir Gözegir, " Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve kıymetli ekibi spor adına çok kıymetli çalışmalara imza atıyorlar. Bizde onlardan aldığımız büyük desteklerle anlamlı projelere ev sahipliği yapıyoruz. Bugün düzenlenen bu kıymetli organizasyonda bunlardan bir tanesi. Şenliğin başlama vuruşundan son düdüğe kadar büyük centilmenlik örneği gösteren tüm kulüplerimizi kutluyorum. Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bundan sonraki süreçte de futbolcularımızın gelişimi adına çalışmalarımızı iş ve gönül birliğiyle sürdüreceğeyiz. Organizasyonda emeği geçen herkese şahsım ve federasyonumuz adına teşekkür ediyor, sporcularımıza kariyerlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP