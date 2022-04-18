Yeşil sahada başarı parolası: 'Oku-oyna-zinde kal'

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Oku-Oyna-Zinde Kal Futbol Turnuvası'nda dereceye giren kulüpler kupa sevinci yaşadı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyonun ödül töreninde katılımcı tüm kramponlara, Türk edebiyatı klasiklerinden oluşan kitap setleri armağan etti.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Başkanlığı işbirliğiyle organize edilen Oku-Oyna-Zinde Kal Futbol Turnuvası; 9 farklı futbol kulübünden, 190 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle son 2 yıldır resmi müsabakalardan uzak kalan U14 ve U15 yaş grubuna yönelik gerçekleştirilen turnuvada yıldız kramponların maç tecrübelerinin artması sağlanırken, sosyal ve akademik yönden gelişimlerini sağlamak adına da eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi. Organizasyonun ödül töreninde; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Abdülkadir Gözegir ve Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu, yeşil sahanın yıldızlarını yalnız bırakmadı. Katılımcı spor kulüplerin teknik adamları tarafından büyük memnuniyetini kazanan turnuvanın ikinci etabı da Ağustos ayında yine M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

"Geleceğe çok daha güçlü hazırlanıyorlar"

Organizasyonun ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor alanında gerçekleştirilen çalışmalarla çocukların ve gençlerin geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hazırlandığını söyledi. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehitkamil Belediyesi olarak sporun tabana yayılması noktasında en alt kademeden en üst kademeye kadar destek vermeye gayret gösteriyoruz. Bu tip organizasyonlar, büyük bir ekibin işi. Biz, kurumlar arası işbirliğine büyük önem veriyoruz. Tüm kulüplerimizin faaliyetlerini daha nitelikli şartlarda sürdürebilmeleri adına tesislerimizin kapısı 365 gün boyunca açık. Eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor alanında gerçekleştirilen çalışmalarla çocuklarımız ve gençlerimiz, geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hazırlanıyorlar. Oku-Oyna-Zinde Kal Futbol Turnuvası ile amacımız çocuklarımızın çok yönlü gelişimini sağlamak. Sporcularımızın bir yandan fiziksel gelişimlerini bir yandan da kitap okuma alışkanlığı kazandırarak zihnen gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza bundan sonraki süreçte katılacakları organizasyonlarda başarılar diliyorum." - GAZİANTEP