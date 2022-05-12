Yeşil Çivril, Özdemir'e emanet

DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Yeni sezonda Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Yeşil Çivril Belediyespor, teknik Sorumlu olarak yıllarca Denizlispor alt yapısında görev yapan Fikret Ozan Özdemir ile anlaştı.

Başarılı çalıştırıcı Fikret Ozan Özdemir, kendisini Yeşil Çivril Belediyespor renklerine bağlayan imzayı attı. Özdemir'in yanında önceki dönemlerde Denizlispor alt yapısında kaleci antrenörü olarak görev yapan deneyimli çalıştırıcı Mustafa Kocabaş'ın da yeşil beyazlı takımda kaleci antrenörü olarak görev yapacağı öğrenildi.

Yeni sezon ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Özdemir, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması dileklerini ileterek; "2022-2023 sezonu için Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaştık. İnşallah sakatlık kaza bela olmadan güzel bir sezon geçiririz. Çivril Denizli'nin en büyük ilçesi bu güzel ilçede futbol adına güzel işler yaparak adımızı duyurmak istiyoruz. Saha içinde zevk veren, ne yaptığını bilen çalışkan ve istekli bir takım izlettirmek istiyoruz. Bu doğrultuda da sezon boyunca adından söz ettiren beğeni toplayan bir görüntü de olacağız. Tüm Çivril halkına, Yeşil Çivril Belediyespor camiasına hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor