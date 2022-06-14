Yesemek Ultra-Trail düzenlendi
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra-trail koşusu, Gaziantep Yesemek Rotary Derneği organizatörlüğünde gerçekleştirildi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra-trail koşusu, Gaziantep Yesemek Rotary Derneği organizatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye'nin ilk dog trail (köpeğinizle patika koşusu) olma özelliğini taşıyor.
Gaziantep Yesemek Rotary Derneği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra-trail koşusunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesi'nin destekleriyle geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. 11 kategoride yaklaşık 500 koşucu ve 1000'e yakın misafirin katıldığı organizasyon, Sercan Budak konseriyle son buldu.Etkinliği organize ederken antik dünyanın "İlk açık hava heykel atölyesi" olma özelliği taşıyan Yesemek'in tarihi güzelliğini tanıtmayı hedeflediklerini belirten Gaziantep Yesemek Rotary Derneği Dönem Başkanı Hakan Maraş, "Organizasyon ile kadim levant koridorunun kuzey ucunda bulunan doğal ve tarihi zenginliğiyle İslahiye Ovası ile Yesemek Antik Heykel Atölyesi'nden Tilmen Höyüğü'ne kadar olan bölgeyi tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.Yesemek Ultra-Trail'de birinci olan sporcular şu şekilde: 65k Erkekler - Eyüp Kutluhan Doğan65k Kadınlar - Elena Polyakova45k Erkekler - Harun Erbil45k Kadınlar - Çiğdem Topatan22k Erkekler - Mestan Turhan22k Kadınlar - Şenay Çiçek10k Erkekler - Mehmet Fatih Yıldız10k Kadınlar - Gamze Turhan5k Erkekler - Fatih Akkök5k Kadınlar - Gülsah Söğüt
Dog 10k - ibrahim Halil Özçevik
Demirören Haber Ajansı / Spor