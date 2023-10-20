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Yenişehir Triatlonu Mersin'de Başlıyor

Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, yarın Mersin'de başlayacak. Aynı zamanda Türkiye Kupası statüsünde de olan yarışta elit ve gençler kategorisinde sporcular mücadele edecek. Avrupa Triatlon Kupası'nın ilk yarışına geçen hafta Alanya'da çıkan sporcular, bu hafta sonu da son yarışta Mersin'de ter dökecek. Organizasyonda ilk gün gençler kategorisindeki yarışlar yapılacak, ikinci gün ise elitler kategorisindeki sporcular mücadele edecek.