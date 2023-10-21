Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, Mersin'de düzenleniyor. Genç kadınlar ve genç erkekler kategorisinde yapılan yarışlarda milli trialet Selinay Tuğçe Kır altın madalya kazandı.

Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, Mersin'de başladı.

Yenişehir Belediyesi, Avrupa Triatlon Birliği ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle Mersin'de düzenlenen Yenişehir Avrupa Triatlon Kupasının ilk günü, genç kadınlar ve genç erkekler yarışlarıyla sona erdi. Yenişehir sahil şeridi ve Adnan Menderes bulvarında yapılan yarışlarda, genç kadınlar kategorisinde 20 sporcu yarıştı. Milli trialet Selinay Tuğçe Kır, 1 saat 5 dakika 16 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Hollandalı Merel Veltman 1 saat 5 dakika 43 saniyelik derecesiyle ikinci, Letonyalı Beatu Bula ise 1 saat 6 dakika 5 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Genç erkekler şampiyonunu fotofiniş ile belli oldu

Genç erkekler kategorisinde ise Kazakistanlı sporcu Yegor Krupyakov 55 dakika 26 saniye 1 saliselik derecesiyle birinci olurken, yine Kazakistanlı Alexandr Ten 55 dakika 26 saniye 5 saliselik derecesiyle ikinci, İtalyan Andrea Balestreri 55 dakika 36 saniyelik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Başkan Özyiğit, Selinay Tuğçe Kır'ı tebrik etti

Genç kadınlar ve genç erkekler kategorisinde dereceye giren sporcular ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İbrahim Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Pascal Salamin ve Yenişehir Belediyesinin Almanya'daki kardeş belediyesi Neustadt Belediye Başkanı Marc Weigel'ın elinden aldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılında Mersin'de ev sahipliği yaptıkları yarışlarda altın madalya kazanarak, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli trialet Selinay Tuğçe Kır'ı ve tüm sporcuları tebrik etti.

Triatlon sezonu Yenişehir yarışlarıyla sona erecek

Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası elit kadın ve elit erkek yarışları yarın saat 13.30'da başlayacak. Türkiye Triatlon Federasyonu yaş grupları yarışlarının finalleri ise sabah saat 07.00'de start verecek. Türkiye ve Avrupa'da triatlon sporunun sezonu Yenişehir'deki yarışlarla sona erecek.

25 ülkeden 280 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, denize girip yüzerek, bisiklet sürerek ve koşarak parkuru tamamlıyor. - MERSİN