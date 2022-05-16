Yenişehir Ortaokulu Kız Futsal Takımı namağlup tamamladı - Haberler

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Yenişehir Ortaokulu Kız Futsal Takımı namağlup tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yenişehir Ortaokulu Kız Futsal Takımı namağlup tamamladı

Ordu'da düzenlenen okullar arası futsal turnuvasını namağlup tamamlayan Karabük Yenişehir Ortaokulu Kız Futsal Takımı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Ordu'da düzenlenen okullar arası futsal turnuvasını namağlup tamamlayan Karabük Yenişehir Ortaokulu Kız Futsal Takımı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Karabük Yenişehir Ortaokulu Kız Futsal Takımı, Ordu'da düzenlenen okullar arası futsal turnuvasını birinci olarak tamamladı. Karabük temsilcisi 8 Haziran 2022 tarihinde Mardin'de düzenlenecek final müsabakalarında ter dökecek. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yenişehir, okullar, Futsal, Ordu, Spor, Haberler

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