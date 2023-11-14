Yenişehir Belediyesi U16 Futbol Takımı Namağlup Lider

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Futbol Takımı, Mersin U16 Amatör Ligi'nde sezonun ilk yarısını namağlup lider tamamladı. Çıktığı 10 maçın tamamında rakiplerini yenen lacivert-beyazlılar, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü, Yenişehirli gençlerin ve çocukların yeteneklerini sergileme ve geliştirme fırsatı sunuyor. Yenişehir Belediyesi Spor Kulübünde futbol eğitimi alan Yenişehirli çocukların forma giydiği Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Futbol Takımı, bu yıl ilk kez mücadele ettiği Mersin U16 Amatör Ligi'nde fark oluşturdu. Ligde çıktığı tüm maçları kazanan Yenişehir ekibi, rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Takımın gösterdiği istikrarlı performans, gelecek mücadeleler için umut vaat ediyor.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Futbol Takımı antrenörü İnan Günal, "Takımımızın gösterdiği başarı bizi gururlandırıyor. Bu başarılar, genç sporcuların motive olmasına ve spor tutkularını daha da ileriye taşımalarına imkan sağlıyor. Yenişehir Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak, başaracağımıza inanıyorum" dedi. - MERSİN