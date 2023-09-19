Yenişehir Belediyesi, 14 branşta ücretsiz kış spor kursları başlattı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, ilçede sağlıklı bireylerin yetişmesi amacıyla 14 branşta ücretsiz kış spor kursları başlattı.

Yenişehir Belediyesi, ilçede bulunan Seyrantepe Spor Tesisleri ve Şehitlik Köşkler Spor Tesislerinde, basketbol, voleybol, kickboks, taekwondo, masa tenisi, jimnastik, badminton, satranç, pilates, futbol, atletizm, sabah sporları ile yüzme kursu olmak üzere 14 branşta kurs açtı. Vatandaşların sporla olan bağlarını güçlendirmek amacıyla, kış spor kurslarını başlattıklarını belirten Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, ücretsiz olarak başlattıkları kurslardaki eğitimlerde başarılı ve yetenekli olan vatandaşları ayrıca destekleyeceklerini de söyledi.

Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, "Geçen kış düzenlemiş olduğumuz kış spor okullarımızda da birçok lisanslı sporcu yetiştirmiştik. Amacımız her yıl yaz ve kış spor okullarına vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda onlara faydalı olabilmek. Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu tür sportif faaliyetlerde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüteceğimiz çalışmalarımızda spor branşlarında başarılı olan, yetenekli sporcularımızın lisanslarını da çıkartıp, askeri polis okulları, spor liseleri ve beden eğitimi bölümleri sınavlarına da hazırlayacağız" dedi. - DİYARBAKIR