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Yenipazar'da Rahvan At Yarışları Yapıldı

Yenipazar'da Rahvan At Yarışları Yapıldı

Spor Haberleri

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen rahvan at yarışlarında 165 at 11 kategoride yarıştı. Yarışları Belediye Başkanı, federasyon başkanı ve siyasi parti ilçe başkanları da izledi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde rahvan at yarışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun, Yenipazar Belediyesinin katkılarıyla Akgöl mevkisindeki Yenipazar At Yarışı Sahası'nda düzenlediği yarışlarda 11 kategoride 165 at boy gösterdi.

Müsabakaları sporseverlerin yanı sıra Belediye Başkanı Yüsran Erden, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları da izledi.

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Kaynak: AA / Spor

Yenipazar Türkiye Aydın Spor Spor Haberler

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