Yenipazar'da Rahvan At Yarışları Yapıldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen rahvan at yarışlarında 165 at 11 kategoride yarıştı. Yarışları Belediye Başkanı, federasyon başkanı ve siyasi parti ilçe başkanları da izledi.