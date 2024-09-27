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Yenipazar'da Motor Sporları Merkezi İlk Yarışa Hazırlanıyor

Yenipazar'da Motor Sporları Merkezi İlk Yarışa Hazırlanıyor
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yenipazar'da yapılan Motor Sporları Merkezi, Ege Bölgesi'nin ilk otokros yarışına ev sahipliği yapacak. Tesis, motor sporlarına ilgi duyan sporseverler için önemli bir buluşma noktası olacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yenipazar ilçesinde yapılan Motor Sporları Merkezi ilk yarışa hazırlanıyor. 28-29 Eylül'de Ege Bölgesinin ilk otokros yarışının yapılacağı merkez, motor sporlarına ilgi duyan sporseverler için önemli bir fırsat sunacak.

Yenipazar Motor Sporları Merkezi, motor sporlarıyla ilgilenenler için bir buluşma noktası olmasının yanı sıra, bölgede düzenlenecek motor sporları etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Tesisin, hem yerel hem de ulusal düzeyde organizasyonlar için uygun bir alan sunması bekleniyor. Motor Sporları Merkezi ile birlikte, Yenipazar'ın spor alanındaki potansiyelinin artması ve motor sporlarına olan ilginin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu tesis, motor sporları tutkunlarının bir araya gelebileceği önemli bir merkez olacak. Amacımız, bu merkezi en iyi şekilde kullanarak herkesin bu spor dalından faydalanmasını sağlamak" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yenipazar Gençlik Yaşam Spor Ege

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