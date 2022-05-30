Yenimahalle Belediyesi Sporcularından Muaythaide Büyük Başarı - Haberler

Yenimahalle Belediyesi sporcuları, Muaythai Gençler Türkiye Seçmeleri'nde 14 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası'n katılmaya hak kazandı.

12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Seçmeleri'ne 15 sporcu ile katılım sağlayan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakalar sonucunda 5 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu.

Yenimahalle'nin sporcularından Yağmur Sena Madak 55 kg Genç Bayanlar kategorisinde birinci, Yaşar Tuğ 75 kg Genç Erkekler kategorisinde ikinci olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

"ANTALYA'DA BAŞARIYI KOVALAYACAĞIZ"

Yenimahalle Belediyesi sporcularının başarılı bir yıl geçirdiğini belirten antrenörler Faruk Çelikten ve Serdar Bal, "Sporcularımızın başarısı için yoğun bir antrenman programı hazırlıyoruz. Yıl boyunca yaptığımız sıkı çalışmalar meyvelerini veriyor. Kulüp sporcularımız katıldığı her turnuvada göz dolduruyor ve gelecek vadediyor. Hedefimiz Haziran ayında Antalya'da düzenlenecek olan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası. Yenimahalle'nin başarısı için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

ANKA / Spor