Yenimahalle Spor Kulübü Milli Takım Sporcusu Eylül Kibaroğlu Eurotour Kadınlar Şampiyonası'nda birinci oldu

Yenimahalle Spor Kulübü Milli Takım Sporcusu Eylül Kibaroğlu, Finlandiya'nın Tampere kentinde Eurotour Kadınlar Şampiyonası'nda birinci oldu.

Yenimahalle'nin milli sporcusu Eylül Kibaroğlu, 27-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen Eurotour Kadınlar Şampiyonası finalinde Alman rakibi Veronika Ivanovskaia'yı 7-6 mağlup ederek şampiyonluğu göğüsledi. Şampiyonada birbirinden zorlu rakipler ile karşılaşan 'Sihirli Istaka' lakaplı Kibaroğlu, kazandığı başarı ile Eurotour sıralamasını korudu.

Şampiyon sporcu Eylül Kibaroğlu, "Ülkemizin bayrağını dünyanın birçok kentinde dalgalandırmanın gururunu yaşıyorum. Katıldığım her şampiyonaya aynı hırs ve istekle hazırlanıyorum. Amacım kendi branşımda ülkemin ismini dünyaya duyurmak. Kazandığım başarılarla bunu büyük ölçüde başarmış olmanın gururunu yaşıyorum. Hedefim Yenimahalle'ye yeni şampiyonluklar kazandırmak. Bu yolda desteğini benden esirgemeyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum" dedi.