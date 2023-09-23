Yenimahalle Belediyespor, Veneco Velo'yi mağlup etti
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, evinde Hollanda temsilcisi Veneco Velo'yi 29-25 mağlup etti. İlk yarıyı 15-14 önde tamamlayan Yenimahalle Belediyespor, rövanş maçı için Hollanda'ya gidecek.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, evinde Hollanda temsilcisi Veneco Velo'yi 29-25 mağlup etti.
Yenimahalle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı, 15-14 Yenimahalle Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.
İki takım arasındaki rövanş maçı ise 30 Eylül Cumartesi günü Hollanda'da oynanacak. Wateringen Veneco Velo Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, (TSİ) 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Spor