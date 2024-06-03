Yenimahalle Belediyespor oyuncusu Betül Karaarslan, Çek kulübüne transfer oldu
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de sezonu ikinci bitiren Yenimahalle Belediyespor'un oyuncusu Betül Karaarslan, Çek kulübü Hazena Kynzvart'a transfer oldu. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda da forma giyen orta oyun kurucu Betül, kariyerini Çekya'nın Hazena Kynzvart takımında sürdürecek.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de sezonu ikinci bitiren Yenimahalle Belediyespor'un oyuncusu Betül Karaarslan, Çek kulübü Hazena Kynzvart'a transfer oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda da forma giyen orta oyun kurucu Betül, kariyerini Çekya'nın Hazena Kynzvart takımında sürdürecek.