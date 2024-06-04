Yenimahalle Belediyespor Kalecisi Selen Akalın, Slovakya'ya Transfer Oldu

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de sezonu ikinci bitiren Yenimahalle Belediyespor'un kalecisi Selen Akalın, Slovak kulübü MSK Iuventa'ya transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda da forma giyen Selen, kariyerine Slovakya'nın MSK Iuventa takımında devam edecek.