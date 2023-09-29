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Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Hollanda'da rövanş maçına çıkacak

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Hollanda temsilcisi Veneco Velo ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı kazanan Yenimahalle Belediyespor, turu geçmek için mücadele edecek.