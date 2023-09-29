Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Hollanda'da rövanş maçına çıkacak
Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Hollanda temsilcisi Veneco Velo ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı kazanan Yenimahalle Belediyespor, turu geçmek için mücadele edecek.
Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında yarın Hollanda temsilcisi Veneco Velo ile deplasmanda karşılaşacak.
Hollanda'daki Wateringen Veneco Velo Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Yenimahalle Belediyespor, 23 Eylül'de Ankara'da oynanan ilk maçta Veneco Velo'yu 29-25 mağlup etmişti.
Kaynak: AA / Spor