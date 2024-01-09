Yenimahalle Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasının son maçında Yenimahalle Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-23 yendi. İlk yarıyı konuk ekip önde tamamladı ancak ikinci yarıda Yenimahalle Belediyespor üstünlük sağladı ve galip geldi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasının son maçında Yenimahalle Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-23 yendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 12-11 önde tamamladı.
İkinci yarıda hücumda ve savunmada daha iyi oynayan Yenimahalle Belediyespor, salondan 28-23 galip ayrıldı.