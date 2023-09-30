Yenimahalle Belediyespor, Hollanda'yı mağlup ederek 3. tura yükseldi
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Hollanda'nın Veneco Velo takımını 31-26 yendi. İlk maçı da kazanan Yenimahalle Belediyespor, bu skorla EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tura yükseldi.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Hollanda'nın Veneco Velo takımını 31-26 yendi.
Veneco Velo Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Yenimahalle Belediyespor, 17-13 önde tamamladı.
İlk maçı da 29-25 kazanan Yenimahalle Belediyespor, bu skorla EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tura yükseldi.
Kaynak: AA / Spor