Yenimahalle Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ilk maçı kazandı
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin final serisi ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'ı 35-31 yendi. Seride 1-0 öne geçen Yenimahalle Belediyespor, ikinci maçta da başarılı olmak için hazırlanıyor.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin final serisi ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'ı 35-31 yendi.
Bodrum Binnaz Sarıkaya Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da konuk ekip 14-16 önde tamamladı.
Seride 1-0 öne geçerek galibiyet sevinci yaşayan Yenimahalle Belediyespor, serinin ikinci maçında 21 Mayıs Salı günü aynı salona konuk olacak.